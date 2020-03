Sölvesborg

Patrullerande polis slog till mot butik

Polis följde sedan tidigare känd person under fotpatrull. Landande i butik där man upptäckte att innehavare sålde tobak utan lov.

Under tisdagen valde polisen att patrullera gator och torg efter måndagens rån på Sölvesborg Mjällby sparbank. På plats fick man syn på en person som sedan tidigare är känd av polisen. Då i narkotikasammanhang. Personen går in i en butik, fotpatrullen följer efter. Under samtalet med personen så uppstår misstanke om narkotika brott, eget bruk. De visar sig även att aktuell person har en kniv på sig.