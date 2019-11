Mera Sölvesborg

”Sölvesborg blir överraskningarnas stad”

– Vi är kända för god service och bemötande här i Sölvesborg och vi kör kampanjen Local is the new black där våra butiker har erbjudanden och massa annat roligt. Men vad det blir det ska vara hemligt till sista stund. Sölvesborg blir Överraskningarnas stad under Black friday. Shop local, eat local, love local. Vi ska ju bli fler invånare också, säger Ann-Louise Bolin och skrattar.