Sölvesborg

Sweden Rock ställer in

Här kommer en tråkig nyhet för alla hårdrocksfans – sommarens Sweden Rock ställs in.

Hammerfall under förra årets Sweden rock festival.

I sommar väntades en anstormning av cirka 30 000 personer till ängarna utanför Sölvesborg när Sweden Rock skulle köras i sedvanlig ordning – med affischnamn som Guns n' Roses, Volbeat, In Flames, Turbonegro, Nightwish, Accept och Hellacopters.

Men efter den globala coronakrisen så har nu festivalledningen bestämt sig för att ställa in evenemanget den 3-6 juni.

Så här skriver man under tisdagsförmiddagen:

”Festivalen har även har stor betydelse för åtskilliga andra, så som crew, leverantörer, samarbetspartners, föreningar, försäljare, campingar, hotell med flera. Det är många som under lång tid har jobbat hårt med olika typer av förberedelser inför ännu en så gott som slutsåld festival. Beslutet att ställa in har därför inte tagits lättvindigt, utan in i det sista har vi lagt mycket tid och energi på utforska alternativa lösningar”.