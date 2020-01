Sölvesborg

Tjuvar fick tji gånger två

Natten till onsdag försökte okända gärningsmän bryta in sig in i Hästorgsgrillen genom att krossa en ruta. Troligtvis skrämdes de från platsen när inbrottslarmet gick och de fick avbryta inbrottsförsöket. Även Lasses kiosk och grill utsattes under samma natt för ett inbrottsförsök. Inget är rapporterat som stulet.